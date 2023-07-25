Во Львовской области блогер оправдывал вооруженную агрессию рф и препятствовал вручению повесток

На своих страницах в соцсетях житель Дрогобыча публично дискредитировал украинских защитников.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области сообщено о подозрении блогеру по обвинению в препятствовании работе ВСУ и изготовлении и распространении материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Местным блогером оказался житель Дрогобыча. На своих страницах в соцсетях он публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

«Подозреваемый неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя «шакалами». При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети.

Также подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставил «советы» как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Кроме этого, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году», – говорится сообщении.

Правоохранители задержали блогера в порядке. В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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