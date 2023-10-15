Жилищный сертификат в Дії теперь находится сразу среди документов

Как мы рассказывали, украинцы, подавшие заявление об уничтоженном имуществе, получат жилищный сертификат в Дії. В нем будет указываться сумма компенсации и можно будет начать поиски будущего дома.
Теперь жилищный сертификат можно просмотреть сразу среди документов в приложении Дія. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Ранее сертификат хранился только в разделе єВідновлення. Теперь найти его в приложении стало легче.
В то же время, в Министерстве отметили, что воспользоваться сертификатами можно будет уже вскоре, оформив куплю-продажу недвижимости.
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