Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів

Знайти сертифікат в застосунку стало легше.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Як ми розповідали, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання.

Тепер житловий сертифікат можна переглянути одразу серед документів у застосунку Дія. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше сертифікат зберігався лише в розділі єВідновлення. Тепер знайти його в застосунку стало легше.

Водночас в Міністерстві зазначили, що скористатись сертифікатами можна буде вже незабаром, оформивши купівлю-продаж нерухомості.

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