Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів

Як ми розповідали, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання.
Тепер житловий сертифікат можна переглянути одразу серед документів у застосунку Дія. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Раніше сертифікат зберігався лише в розділі єВідновлення. Тепер знайти його в застосунку стало легше.
Водночас в Міністерстві зазначили, що скористатись сертифікатами можна буде вже незабаром, оформивши купівлю-продаж нерухомості.
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