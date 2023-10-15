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Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Підозрюваний вимагав у ЗМІ та прокуратури спростувати інформацію про його затримання, – Верховний Суд встановив, чи підлягає спростуванню інформація, отримана під час досудового розслідування

З питанням громадського правопорядку суспільство має бути обізнаним та ознайомленим, і таке поширення інформації відповідає практиці застосування Конвенції про захист прав людини і не є порушенням презумпції невинуватості, - позиція Верховного Суду.

Належить до компетенції правоохоронних органів, а не суду: ВП ВС відмовила у перегляді рішень після встановлення ЄСПЛ відсутності ефективного розслідування жорстокого поводження правоохоронців

Велика Палата Верховного Суду відхилила заяву про перегляд судових рішень після встановлення ЄСПЛ порушення конвенційних прав заявника на ефективне розслідування його скарг на жорстоке поводження, а також порушенням розумного строку кримінального провадження.

У чоловіка примусово вилучили авто на користь військової частини, - Верховний Суд вирішив питання юрисдикції спору

Верховний Суд розглянув справу, в якій працівники відділу поліції і представники територіальної оборони Черкаської області вилучили авто у власника на користь військової частини Національної гвардії.

Обов’язковість врахування судом для обрахунку процесуального строку нормативних строків пересилання поштових відправлень, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості обрахунку процесуального строку з урахуванням нормативних документів, що регулюють порядок пересилання поштових відправлень.

  1. В Україні

Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів

23:59, 15 жовтня 2023
Знайти сертифікат в застосунку стало легше.
Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів
Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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Як ми розповідали, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання.

Тепер житловий сертифікат можна переглянути одразу серед документів у застосунку Дія. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше сертифікат зберігався лише в розділі єВідновлення. Тепер знайти його в застосунку стало легше.

Водночас в Міністерстві зазначили, що скористатись сертифікатами можна буде вже незабаром, оформивши купівлю-продаж нерухомості.

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