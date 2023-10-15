На Черкащині сапери завершили роботи у Золотоноші: вилучили 590 вибухонебезпечних предметів, фото

Вилучено 590 небезпечних знахідок різного калібру часів Другої світової війни.

На Черкащині сапери ДСНС завершили роботи у місті Золотоноша. Фахівці вилучили 590 небезпечних знахідок різного калібру часів Другої світової війни.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС України, впродовж чотирьох діб сапери частини піротехнічних робіт Черкащини здійснювали обстеження ділянок та вилучення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни у місті Золотоноша.

«Станом на 14 жовтня піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення вже вилучено 590 небезпечних знахідок різного калібру.

Роботи завершені», - сказано у повідомленні.

Як ми розповідали, на Черкащині під час земляних робіт виявили снаряди часів Другої світової війни, фото.

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