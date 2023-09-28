Житлові сертифікати за програмою єВідновлення вже в застосунку.

Джерело фото: Дія

Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада можна буде використати сертифікат на покупку житла, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише Дія.

«За кілька кліків подаєте заяву та відкриваєте картку єВідновлення в одному з банків-партнерів. І все, дані автоматично підтягнуться з реєстрів», - зазначив він.

За словами Федорова, послугою вже скористалися 3 685 українців.

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