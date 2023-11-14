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Государство ищет дополнительные возможности для трудоустройства внутренних переселенцев, — Верещук

16:38, 14 ноября 2023
Первыми помощниками в поиске работы должны быть центры занятости.
Государство ищет дополнительные возможности для трудоустройства внутренних переселенцев, — Верещук
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Государство ищет дополнительные возможности для трудоустройства внутренних переселенцев. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она объяснила, что первыми помощниками в поиске работы должны быть центры занятости.

«В настоящее время эти государственные учреждения реформируют свою работу. Это не должно быть место, куда человек приходит, ставит галочку о выплате средств и дальше делает вид, что ищет работу. А центр занятости делает вид, что помогает ей. Этого больше не будет. Они действительно пытаются реформироваться, и у людей возникает все большее доверие к этим учреждениям», – отметила Верещук.

По ее словам, хорошим примером является проверенная практика получения ваучеров на переобучение. Этим уже воспользовалось более 16 тысяч наших граждан. Из них примерно 3,5 тысяч – внутренне перемещенные лица. Они переквалифицировались, например, в психологов, работников IT-сферы и т.д.

«В общей сложности насчитывается 138 специальностей, по которым ВПЛ могут пройти переобучение, чтобы получить более высокооплачиваемую работу», – уточнила Верещук.

Кроме того, при каждом ОВ и КМВА созданы Координационные центры поддержки гражданского населения. Они выполняют консультативно-совещательную функцию.

«Я также обращаюсь к нашим международным партнерам с просьбой помочь в трудоустройстве внутренних переселенцев. Особенно на прифронтовых территориях. Там должны развиваться минибизнесовые проекты, которые позволили бы трудоустроиться женщинам и мужчинам трудоспособного возраста. Со своей стороны, государство будет всячески поощрять новые инструменты для трудоустройства ВПЛ, ведь их должно становиться все больше», – отметила Верещук.

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