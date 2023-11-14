Держава шукає додаткові можливості для працевлаштування внутрішніх переселенців, — Верещук

Першими помічниками у пошуку роботи мають бути центри зайнятості.

Держава шукає додаткові можливості для працевлаштування внутрішніх переселенців. Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що першими помічниками у пошуку роботи мають бути центри зайнятості.

«Наразі ці державні установи реформують свою роботу. Це не має бути місце, куди людина приходить, ставить галочку про виплату коштів і далі робить вигляд, що шукає роботу. А центр зайнятості робить вигляд, що їй допомагає. Цього більше не буде. Вони дійсно намагаються реформуватися, і у людей виникає все більше довіри до цих установ», – зазначила Верещук.

За її словами, хорошим прикладом є перевірена практика отримання ваучерів на перенавчання. Цим уже скористалися понад 16 тисяч наших громадян. З них приблизно 3,5 тисячі – внутрішньо переміщені особи. Вони перекваліфікувалися, до прикладу, на психологів, працівників IT-сфери тощо.

«Загалом налічується 138 спеціальностей, за якими ВПО можуть пройти перенавчання, щоб отримати більш високооплачувану роботу», – уточнила Верещук.

Крім того, при кожній ОВА та КМВА створені Координаційні центри підтримки цивільного населення. Вони виконують консультативно-дорадчу функцію.

«Також я звертаюся до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти у працевлаштуванні внутрішніх переселенців. Особливо на прифронтових територіях. Там мають розвиватися мінібізнесові проекти, які б дали змогу працевлаштуватися жінкам і чоловікам працездатного віку. Зі свого боку держава всіляко заохочуватиме нові інструменти для працевлаштування ВПО, адже їх має ставати дедалі більше», – зазначила Верещук.

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