За тиждень у Києві розшукали 17 зловмисників, які переховувалися від органів досудового розслідування та суду

Столичні оперативники розшукали 17 зловмисників та встановлено зв'язок з 74 особами, які зникли безвісти.

Минулого тижня київські правоохоронці провели успішну операцію з розшуку зловмисників, які переховувалися від правосуддя та органів досудового розслідування. Протягом тижня правоохоронці розшукали та затримали 17 зловмисників, – повідомляє поліція Києва.

Більшість із затриманих зловмисників були пов'язані з крадіжками, а також серйозними злочинами, такими як пограбування, шахрайство, незаконне зберігання зброї та боєприпасів, хуліганство та наркозлочини.

Крім того, правоохоронці продовжують активно працювати над пошуком безвісно зниклих осіб. За минулий тиждень було встановлено зв'язок з 74 особами, які зникли безвісти.

Також було проведено роботу щодо виявлення та ідентифікації тіл загиблих. В результаті цих заходів було встановлено особи 6 осіб, що загинули.

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