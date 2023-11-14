За неделю в Киеве разыскали 17 злоумышленников, которые скрывались от органов досудебного расследования и суда

Столичные оперативники разыскали 17 злоумышленников и установлена связь с 74 лицами, которые пропали без вести.

На прошлой неделе киевские правоохранители провели успешную операцию по розыску злоумышленников, которые скрывались от правосудия и органов досудебного расследования. В течение недели правоохранители разыскали и задержали 17 злоумышленников, - сообщает полиция Киева.

Большинство из задержанных злоумышленников были связаны с кражами, а также серьезными преступлениями, такими как ограбление, мошенничество, незаконное хранение оружия и боеприпасов, хулиганство и наркопреступления.

Кроме того, правоохранители продолжают активно работать над поиском без вести пропавших лиц. За прошедшую неделю была установлена связь с 74 лицами, пропавшими без вести.

Также была проведена работа по выявлению и идентификации тел погибших. В результате этих мероприятий были установлены личности 6 человек, погибших.

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