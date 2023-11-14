Дела по корпоративным спорам, земельным отношениям и о банкротстве: обзор практики КУС ВС

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях КУС ВС, принятых в сентябре.

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КУС ВС за сентябрь 2023 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в постановлениях КУС ВС, принятых в сентябре 2023 года, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Среди этих выводов необходимо выделить следующие.

В сфере уголовного права:

– установлено, что решая вопрос о том, находилось ли лицо, повлекшее смерть потерпевшему, в состоянии необходимой обороны, если эксперт не смог установить точное время смерти потерпевшего, суд должен учитывать требования ч. 4 ст. 17 УПК Украины и исходить из того времени смерти, который наиболее благоприятен для осужденного лица;

– акцентировано на том, что отец троих детей, не плативший алименты в течение длительного времени на их содержание, мотивируя это тем, что он не может трудоустроиться за границей в связи с ограничением права мужчин на выезд за пределы территории Украины, совершил злостное неисполнение лицом своей обязанности по уплате установленных решением суда средств на содержание детей (ст. 164 УК Украины).

В сфере уголовного процессуального права:

– констатировано, что следователь, прокурор не обязаны обеспечивать присутствие защитника во время проведения обыска жилья, участие которого во время проведения этого следственного действия не обязательно, однако следователь, прокурор не имеет права запретить участникам обыска пользоваться правовой помощью адвоката или представителя и обязан допустить такого адвоката или представителя к обыску на любом этапе его проведения;

– установлено, что подача апелляционной жалобы в пределах неправильно разъясненного судьей срока апелляционное обжалование судебного решения не свидетельствует о несоблюдении лицом процессуально определенного срока обжалования.

В течение сентября 2023 г. КУС ВС выражал также другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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