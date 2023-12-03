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Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

Усилить ОСД, прекратить конкурсы на должности судей, ввести новое квалифоценивание судей и собеседования для всех кандидатов на должности судей: список требований послов США и ЕС

«Судебно-юридической газете» стал известен текст фактического ультиматума депутатам Верховной Рады от послов США и ЕС.

Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

  1. В Украине

Россияне обстреляли Херсон, попали по жилому дому: есть погибшая и пострадавшие, фото

17:21, 3 декабря 2023
Под вражеский огонь также попали две больницы города.
Россияне обстреляли Херсон, попали по жилому дому: есть погибшая и пострадавшие, фото
Фото: Андрей Ермак
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В воскресенье, 3 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. Снаряд попал в многоэтажное здание. Один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Он отметил, что войска россии ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.

Пока известно о 5 пострадавших. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что россия - государство-террорист», - добавил Ермак.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.

«Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет», – написал он.

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