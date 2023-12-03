Россияне обстреляли Херсон, попали по жилому дому: есть погибшая и пострадавшие, фото

Под вражеский огонь также попали две больницы города.

Фото: Андрей Ермак

В воскресенье, 3 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон. Снаряд попал в многоэтажное здание. Один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Он отметил, что войска россии ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.

Пока известно о 5 пострадавших. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что россия - государство-террорист», - добавил Ермак.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.

«Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет», – написал он.

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