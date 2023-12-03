Эстония рассматривает возможность закрытия границ с россией: в чем причина

Это связано со значительным ростом количества людей, возникшим после начала блокирования Финляндией границы с рф.

Эстония рассматривает возможность закрытия пунктов пропуска с рф в связи со значительным ростом количества людей, возникшего после начала блокирования Финляндией границы с россией. Об этом заявила глава пограничного управления Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Ева Калмус в интервью изданию Yle.

Отмечается, что после закрытия Финляндией пунктов пропуска на границе с россией на эстонском КПП Нарва фиксируется всплеск пересечений. В течение недели эстонско-российская граница пересекает в среднем на тысячу человек больше, чем до решения финского правительства.

Калмус говорит, что рост почти полностью приходится на трафик из Финляндии в рф.

Эстонские пограничники отмечают, если страна решит предотвратить это, это будет сделано очень быстро. Пункты пересечения границы могут быть закрыты в течение часа после принятия решения правительством.

«Пожалуйста, не путешествуйте в россию. Те, кто уже поехал в россию, могут оказаться в ситуации, когда будет очень тяжело вернуться», — отмечает Калмус.

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