Естонія розглядає можливість закриття кордонів з росією: в чому причина

Це пов’язано зі значним зростанням кількості людей, яке виникло після початку блокування Фінляндією кордону з рф.

Естонія розглядає можливість закриття пунктів пропуску з рф у зв’язку зі значним зростанням кількості людей, яке виникло після початку блокування Фінляндією кордону із росією. Про це заявила очільниця прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Єва Калмус в інтерв’ю виданню Yle.

Зазначається, що після повного закриття Фінляндією пунктів пропуску на кордоні з росією на естонському КПП Нарва фіксується сплеск перетинів. Упродовж тижня естонсько-російський кордон перетинають у середньому на тисячу осіб більше, аніж до рішення фінського уряду.

Калмус каже, що зростання майже повністю припадає на трафік з Фінляндії до рф.

Естонські прикордонники наголошують, якщо країна вирішить запобігти цьому, це буде зроблено дуже швидко. Пункти перетину кордону можуть бути закриті протягом години після прийняття рішення урядом.

«Будь ласка, не подорожуйте до росії. Ті, хто вже поїхав до росії, можуть опинитися в ситуації, коли буде дуже важко повернутися», — наголошує Калмус.

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