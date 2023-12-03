Естонія розглядає можливість закриття кордонів з росією: в чому причина

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. У світі

Естонія розглядає можливість закриття кордонів з росією: в чому причина

19:19, 3 грудня 2023
Це пов’язано зі значним зростанням кількості людей, яке виникло після початку блокування Фінляндією кордону з рф.
Естонія розглядає можливість закриття кордонів з росією: в чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Естонія розглядає можливість закриття пунктів пропуску з рф у зв’язку зі значним зростанням кількості людей, яке виникло після початку блокування Фінляндією кордону із росією. Про це заявила очільниця прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Єва Калмус в інтерв’ю виданню Yle.

Зазначається, що після повного закриття Фінляндією пунктів пропуску на кордоні з росією на естонському КПП Нарва фіксується сплеск перетинів. Упродовж тижня естонсько-російський кордон перетинають у середньому на тисячу осіб більше, аніж до рішення фінського уряду.

Калмус каже, що зростання майже повністю припадає на трафік з Фінляндії до рф.

Естонські прикордонники наголошують, якщо країна вирішить запобігти цьому, це буде зроблено дуже швидко. Пункти перетину кордону можуть бути закриті протягом години після прийняття рішення урядом.

«Будь ласка, не подорожуйте до росії. Ті, хто вже поїхав до росії, можуть опинитися в ситуації, коли буде дуже важко повернутися», — наголошує Калмус.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова