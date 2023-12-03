Комендантська година, встановлення ялинки та заходи – у КМДА підсумували, як проводитимуть новорічні святкування

Комендантська година в столиці лишиться без змін, а заходи та використання піротехніки варто дізнатися окремо.

Джерело фото: West Travel

У КМДА повідомили про плани щодо зимових свят, встановлення новорічної ялинки, графік комендантської години та обмеження на святкування Різдва та Нового Року.

Комендантська година під час зимових свят залишиться незмінною - з 00:00 до 05:00.

Щодо новорічної ялинки, заплановано розпочати монтажні роботи сьогодні на Софіївській площі. Відкриття планується на 6 грудня, у День святого Миколая. Ця ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів, не залучаючи бюджетні кошти на її облаштування та електроенергію.

У контексті святкувань Різдва та Нового Року у місті Києві, Рада Оборони прийняла рішення про відмову від будь-яких масових заходів, у тому числі ярмарків та святкувань. Це рішення має за мету забезпечити безпеку та запобігти розповсюдженню захворювань у контексті сучасних умов.

Деталі щодо можливості проведення окремих святкових заходів та використання піротехніки варто буде дізнатися додатково.

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