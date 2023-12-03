До 10 градусів морозу очікується в Україні: прогноз синоптиків

Новий тиждень в Україні розпочнеться зі ще більших морозів.

Прогноз погоди на 4 грудня для Київської області від Українського гідрометцентру передбачає ще більші морози. Очікується, що температура вночі може впасти до -10°C, вдень також залишатиметься доволі холодною.

Перший робочий день тижня буде хмарним, але із незначними опадами. Місцями можна очікувати виступи сонця, проте водіям рекомендується бути особливо обережними, оскільки дороги знову можуть бути вкриті ожеледицею. Напрямок вітру за даними прогнозу буде західним зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогнозовані температурні показники по області вночі становитимуть від 5 до 10°C морозу, вдень – від 1 до 6°C морозу. У столиці Києві очікується вночі від 5 до 7°C морозу, а вдень – приблизно від 1 до 3°C морозу, повідомляють в Укргідрометцентрі.

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