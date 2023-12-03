Без ярмарків та з комендантською годиною: як у Києві пройдуть зимові свята

На час різдвяно-новорічних свят комендантську годину в Києві не змінюватимуть, вона традиційно триватиме з 00:00 до 05:00.

Жителям Києва нагадали, як пройдуть зимові свята у столиці. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Так, на час різдвяно-новорічних свят комендантську годину в Києві не змінюватимуть, вона традиційно триватиме з 00:00 до 05:00.

На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань.

Водночас святкову ялинку, яку цього року відкриють 6 грудня, до Дня святого Миколая, уже сьогодні починають монтувати на Софіївській площі.

«Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію», - нагадав Попко.

При цьому він закликав киян та гостей міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги у святкові дні, та в разі оголошення небезпеки прямувати в Укриття.

Також Попко нагадав, що в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів.

«Я дуже сподіваюсь, що в ці дні не вибухне жодна петарда чи феєрверк. По-перше це заборонено законом, по-друге звукові та світлові сигнали можуть сприйматись як звуки вибухів», - зазначив голова КМВА.

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