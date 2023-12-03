ДТП за участі рейсового автобуса з дитячою баскетбольною командою: поліція розпочала розслідування

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП біля селища Коротич за участі рейсового автобуса.

Поліція розпочала розслідування щодо ДТП, яке сталося біля селища Коротич Харківської області за участі рейсового автобуса. За попередніми даними, водій автобуса марки «Mercedes-Benz» втратив керування транспортним засобом та зіткнувся з бетонними блоками. Керманич стверджує, що його осліпили фари зустрічного автомобіля, – повідомили в поліції.

Інцидент трапився на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» неподалік від селища Коротич. У момент аварії в автобусі перебувала дитяча баскетбольна команда, яку складали 49 дітей під керівництвом тренера та батьків. Група поверталася з Полтави до Харкова.

В результаті зіткнення травми отримала мати одного із учасників команди. Додатково медичну допомогу на місці отримали хлопець та дівчина. Зазначено, що стан здоров'я всіх дітей є задовільним, і їх не потрібно було госпіталізувати.

Подія зареєстрована у Єдиному обліку, а правоохоронні органи вже зайнялись встановленням усіх обставин автопригоди.

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