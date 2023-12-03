ДТП за участі рейсового автобуса з дитячою баскетбольною командою: поліція розпочала розслідування

Поліція розпочала розслідування щодо ДТП, яке сталося біля селища Коротич Харківської області за участі рейсового автобуса. За попередніми даними, водій автобуса марки «Mercedes-Benz» втратив керування транспортним засобом та зіткнувся з бетонними блоками. Керманич стверджує, що його осліпили фари зустрічного автомобіля, – повідомили в поліції.
Інцидент трапився на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» неподалік від селища Коротич. У момент аварії в автобусі перебувала дитяча баскетбольна команда, яку складали 49 дітей під керівництвом тренера та батьків. Група поверталася з Полтави до Харкова.
В результаті зіткнення травми отримала мати одного із учасників команди. Додатково медичну допомогу на місці отримали хлопець та дівчина. Зазначено, що стан здоров'я всіх дітей є задовільним, і їх не потрібно було госпіталізувати.
Подія зареєстрована у Єдиному обліку, а правоохоронні органи вже зайнялись встановленням усіх обставин автопригоди.
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