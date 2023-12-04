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Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

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Що готує нам останній місяць 2023 року: прогноз погоди на грудень

00:00, 4 грудня 2023
В Україні в грудні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла
Що готує нам останній місяць 2023 року: прогноз погоди на грудень
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Грудень 2023 року буде дещо теплішим за норму. Синоптики розповіли, яку погоду очікувати українцям у перший місяць зими.

Так, в Україні в грудні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в грудні складає 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та у південних областях місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями 35-38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм.

«У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни сніговий покрив встановлюється не кожного року», - йдеться в повідомленні.

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