Що готує нам останній місяць 2023 року: прогноз погоди на грудень

В Україні в грудні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла

Грудень 2023 року буде дещо теплішим за норму. Синоптики розповіли, яку погоду очікувати українцям у перший місяць зими.

Так, в Україні в грудні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-79 мм, в горах Криму та в Карпатах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в грудні складає 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та у південних областях місцями 0-2 градусів тепла, в Криму до 6 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури становить 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та у південних областях до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних областях та на Прикарпатті місцями 35-38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями 17-23 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 76-139 мм.

«У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни сніговий покрив встановлюється не кожного року», - йдеться в повідомленні.

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