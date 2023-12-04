Что готовит нам последний месяц 2023 года: прогноз погоды на декабрь

В Украине в декабре ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла

Декабрь 2023 года будет несколько теплее нормы. Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам в первый месяц зимы.

Так, в Украине в декабре ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-79 мм, в горах Крыма и Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура в декабре составляет 1-5 градусов мороза, на Закарпатье и южных областях местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 10-18 градусов тепла, на Прикарпатье и в южных областях до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и Прикарпатье местами 35-38 градусов мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 76-139 мм.

«В большинстве областей образуется снежный покров, только на юге страны снежный покров устанавливается не каждый год», - говорится в сообщении.

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