Что делать в случае переохлаждения: советы от Минздрава

Переохлаждение приводит к опасным и смертельным последствиям.

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Пресс-служба Министерства здравоохранения подчеркивает важность осознания рисков, связанных с холодовой травмой или переохлаждением, которые являются одними из самых больших угроз в зимний период.

По данным Министерства здравоохранения, переохлаждение может постепенно приводить к опасным последствиям, поэтому важно уметь распознать его симптомы и вовремя оказывать помощь.

Основные рекомендации в случае подозрения на общее переохлаждение включают следующие действия:

Убедиться в безопасности пострадавших и окружающих перед оказанием помощи.

Переместить человека в теплое помещение и пытаться успокоить его.

Вызвать экстренную медицинскую помощь и следовать указаниям диспетчера.

Снять холодную, влажную одежду с пострадавшего и накрыть его теплым покрывалом.

Предоставить безалкогольные теплые напитки, если пострадавший в сознании.

Обеспечить постоянное наблюдение до приезда медицинских работников.

В случае обострения состояния или потери сознания пострадавшего, важно повторно позвонить за помощью в экстренную службу и пытаться начать сердечно-легочную реанимацию, если она необходима.

Также рекомендуется собирать всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы и передавать ее медицинским работникам или диспетчерам для надлежащего учета в оказании помощи.

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