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  1. В Украине

Что делать в случае переохлаждения: советы от Минздрава

22:00, 3 декабря 2023
Переохлаждение приводит к опасным и смертельным последствиям.
Что делать в случае переохлаждения: советы от Минздрава
Источник фото: oppb.com.ua
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Пресс-служба Министерства здравоохранения подчеркивает важность осознания рисков, связанных с холодовой травмой или переохлаждением, которые являются одними из самых больших угроз в зимний период.

По данным Министерства здравоохранения, переохлаждение может постепенно приводить к опасным последствиям, поэтому важно уметь распознать его симптомы и вовремя оказывать помощь.

Основные рекомендации в случае подозрения на общее переохлаждение включают следующие действия:

  • Убедиться в безопасности пострадавших и окружающих перед оказанием помощи.
  • Переместить человека в теплое помещение и пытаться успокоить его.
  • Вызвать экстренную медицинскую помощь и следовать указаниям диспетчера.
  • Снять холодную, влажную одежду с пострадавшего и накрыть его теплым покрывалом.
  • Предоставить безалкогольные теплые напитки, если пострадавший в сознании.
  • Обеспечить постоянное наблюдение до приезда медицинских работников.

В случае обострения состояния или потери сознания пострадавшего, важно повторно позвонить за помощью в экстренную службу и пытаться начать сердечно-легочную реанимацию, если она необходима.

Также рекомендуется собирать всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы и передавать ее медицинским работникам или диспетчерам для надлежащего учета в оказании помощи.

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