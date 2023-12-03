Что делать в случае переохлаждения: советы от Минздрава

Пресс-служба Министерства здравоохранения подчеркивает важность осознания рисков, связанных с холодовой травмой или переохлаждением, которые являются одними из самых больших угроз в зимний период.
По данным Министерства здравоохранения, переохлаждение может постепенно приводить к опасным последствиям, поэтому важно уметь распознать его симптомы и вовремя оказывать помощь.
Основные рекомендации в случае подозрения на общее переохлаждение включают следующие действия:
- Убедиться в безопасности пострадавших и окружающих перед оказанием помощи.
- Переместить человека в теплое помещение и пытаться успокоить его.
- Вызвать экстренную медицинскую помощь и следовать указаниям диспетчера.
- Снять холодную, влажную одежду с пострадавшего и накрыть его теплым покрывалом.
- Предоставить безалкогольные теплые напитки, если пострадавший в сознании.
- Обеспечить постоянное наблюдение до приезда медицинских работников.
В случае обострения состояния или потери сознания пострадавшего, важно повторно позвонить за помощью в экстренную службу и пытаться начать сердечно-легочную реанимацию, если она необходима.
Также рекомендуется собирать всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы и передавать ее медицинским работникам или диспетчерам для надлежащего учета в оказании помощи.
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