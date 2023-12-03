Що робити у разі переохолодження: поради від МОЗ

Переохолодження призводить до небезпечних та смертельних наслідків.

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Пресслужба Міністерства охорони здоров'я наголошує на важливості усвідомлення ризиків, пов'язаних із холодовою травмою або переохолодженням, які є одними з найбільших загроз у зимовий період.

За даними Міністерства охорони здоров'я, переохолодження може поступово призводити до небезпечних наслідків, тому важливо вміти розпізнати його симптоми та вчасно надавати допомогу.

Основні рекомендації у разі підозри на загальне переохолодження включають наступні дії:

Переконатися в безпеці постраждалих і оточуючих перед наданням допомоги.

Перемістити людину до теплого приміщення та намагатися заспокоїти її.

Викликати екстрену медичну допомогу та дотримуватися вказівок диспетчера.

Зняти холодний, вологий одяг з постраждалого та накрити його теплим покривалом.

Надати безалкогольні теплі напої, якщо постраждалий усвідомлений.

Забезпечити постійний нагляд до приїзду медичних працівників.

У випадку загострення стану або втрати свідомості постраждалого, важливо повторно зателефонувати за допомогою до екстреної служби та намагатися розпочати серцево-легеневу реанімацію, якщо вона необхідна.

Також рекомендується збирати усю можливу інформацію про обставини отримання холодової травми та передавати її медичним працівникам або диспетчерам для належного врахування у наданні допомоги.

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