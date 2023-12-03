Наталія Гуменюк пішла з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня: подробиці, оновлено

ОНОВЛЕНО: Наталія Гуменюк повідомила, що її пост неправильно трактували і насправді вона не пішла з посади керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь».

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 3 грудня оголосила, що йде з посади.

«Коли попереду багато цікавого… а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо… правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Наталія Гуменюк не уточнила причини звільнення.

Згодом на її сторінці тепер значиться її нове місце роботи – пресслужба Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

ОНОВЛЕНО:

Наталія Гуменюк повідомила, що її пост неправильно трактували і насправді вона не пішла з посади керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь».

Водночас Суспільне з посиланням джерела у Генштабі та Міноборони пише, що Гуменюк незабаром звільнять з посади.

Наразі Гуменюк залишається на посаді.

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