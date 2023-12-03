Наталья Гуменюк ушла с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга: подробности, обновлено

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 3 декабря объявила, что уходит с должности.
«Когда впереди много интересного… а кто-то там ванговал, что Гуменюк фсё… правда в том, что Гуменюк действительно фсё по силам», - написала она на своей странице в Facebook.
Наталья Гуменюк не уточнила причину увольнения.
Впоследствии на ее странице теперь значится ее новое место работы – пресс-служба Морской охраны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
ОБНОВЛЕНО:
Наталья Гуменюк сообщила, что ее пост неправильно трактовали и на самом деле она не ушла с поста руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Украины «Юг».
В то же время Общественное со ссылкой источники в Генштабе и Минобороны пишет, что Гуменюк вскоре уволят с должности.
В настоящее время Гуменюк остается в должности.
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