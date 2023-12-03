Исламский терроризм в Филиппинах: во время католической мессы в гимназии произошел взрыв

В результате взрыва в университетской гимназии четыре человека погибли, полсотни - ранены.

Источник фото: The Guardian

Во время католической мессы в университетской гимназии в городе Марави на юге Филиппин произошел взрыв, приведший к трагическим последствиям. По информации The Guardian, погибли четыре человека, а по меньшей мере полсотни человек получили ранения.

После этого инцидента военные Филиппин были поставлены в состояние повышенной готовности. Власти страны квалифицировали это нападение как исламистский терроризм.

Президент Фердинанд Маркос-младший осудил эти события, назвав их бессмысленными и отвратительными.

"Я решительно осуждаю бессмысленные и самые отвратительные акты, совершенные иностранными террористами... Экстремисты, которые применяют насилие против невинных, всегда будут считаться врагами нашего общества", - сказал он.

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