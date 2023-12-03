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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В мире

Теракт в Париже: появились детали о террористе

15:19, 3 декабря 2023
Стало известно, что террорист Арманд Раджабпур-Мияндоаб, француз из семьи эмигрантов из Ирана, ранее носил фамилию Иман.
Теракт в Париже: появились детали о террористе
Источник фото: reuters
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Вчера вечером вблизи Эйфелевой башни в центре Парижа неизвестный мужчина напал на группу туристов, в результате чего, погиб один человек, еще двое получили ранения. По сообщению издания Le Figaro и подтверждением министра внутренних дел Жеральда Дарманена, нападавшим оказался 26-летний Арман Раджабпур-Мияндоаб, рожденный уже во Франции в семье эмигрантов из Ирана.

По данным из полиции, мужчина имел проблемы с ментальным здоровьем и сведения о его радикальных исламистских взглядах были известны службам безопасности. В частности, он прекратил медикаментозное лечение несколько месяцев назад. Предварительно известно, что в 2016 году мужчина уже был осужден на пять лет заключения за планирование теракта против французских военных, мечтая также об участии в боевых действиях в Сирии.

Анализ терроризма подтвердил, что он имел связь с несколькими исламистскими фигурами, в частности, с Абдуллой Анзоровым, который в 2020 году убил учителя Самюэля Пати, а также с другими лицами, совершившими террористические акты.

Перед самым нападением, Арман Раджабпур-Мияндоаб опубликовал видео, в котором заявил о поддержке "Исламского государства" и выражает желание "отомстить за мусульман". Вероятно, это стало предвестием трагического события вблизи Эйфелевой башни.

В результате нападения один человек погиб, а двое получили ранения, однако, по информации из Министерства здравоохранения, состояние раненых стабильное, и их жизнь не находится под угрозой.

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