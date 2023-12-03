Теракт в Париже: появились детали о террористе

Стало известно, что террорист Арманд Раджабпур-Мияндоаб, француз из семьи эмигрантов из Ирана, ранее носил фамилию Иман.

Источник фото: reuters

Вчера вечером вблизи Эйфелевой башни в центре Парижа неизвестный мужчина напал на группу туристов, в результате чего, погиб один человек, еще двое получили ранения. По сообщению издания Le Figaro и подтверждением министра внутренних дел Жеральда Дарманена, нападавшим оказался 26-летний Арман Раджабпур-Мияндоаб, рожденный уже во Франции в семье эмигрантов из Ирана.

По данным из полиции, мужчина имел проблемы с ментальным здоровьем и сведения о его радикальных исламистских взглядах были известны службам безопасности. В частности, он прекратил медикаментозное лечение несколько месяцев назад. Предварительно известно, что в 2016 году мужчина уже был осужден на пять лет заключения за планирование теракта против французских военных, мечтая также об участии в боевых действиях в Сирии.

Анализ терроризма подтвердил, что он имел связь с несколькими исламистскими фигурами, в частности, с Абдуллой Анзоровым, который в 2020 году убил учителя Самюэля Пати, а также с другими лицами, совершившими террористические акты.

Перед самым нападением, Арман Раджабпур-Мияндоаб опубликовал видео, в котором заявил о поддержке "Исламского государства" и выражает желание "отомстить за мусульман". Вероятно, это стало предвестием трагического события вблизи Эйфелевой башни.

В результате нападения один человек погиб, а двое получили ранения, однако, по информации из Министерства здравоохранения, состояние раненых стабильное, и их жизнь не находится под угрозой.

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