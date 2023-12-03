Теракт у Парижі: з’явилися деталі про терориста

Стало відомо, що терорист Арманд Раджабпур-Міяндоаб, француз із родині емігрантів з Ірану, раніше носив прізвище Іман.

Джерело фото: reuters

Вчора ввечері поблизу Ейфелевої вежі в центрі Парижа невідомий чоловік напав на групу туристів, внаслідок чого, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. За повідомленням видання Le Figaro та підтвердженням міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, нападником виявився 26-річний Арман Раджабпур-Міяндоаб, народжений вже у Франції в родині емігрантів з Ірану.

За даними з поліції, чоловік мав проблеми з ментальним здоров’ям і відомості про його радикальні ісламістські погляди були відомі службам безпеки. Зокрема, він припинив медикаментозне лікування кілька місяців тому. Попередньо відомо, що у 2016 році чоловік вже був засуджений на п’ять років ув’язнення за планування теракту проти французьких військових, мріючи також про участь у бойових діях у Сирії.

Аналіз тероризму підтвердив, що він мав зв’язок із кількома ісламістськими фігурами, зокрема, із Абдуллою Анзоровим, який у 2020 році вбив вчителя Самюеля Паті, а також з іншими особами, вчинившими терористичні акти.

Перед самим нападом, Арман Раджабпур-Міяндоаб опублікував відео, у якому заявив про підтримку "Ісламської держави" і виражає бажання "помститися за мусульман". Ймовірно, це стало передвістям трагічної події поблизу Ейфелевої вежі.

У результаті нападу одна людина загинула, а двоє отримали поранення, проте, за інформацією з Міністерства охорони здоров’я, стан поранених стабільний, і їхнє життя не перебуває під загрозою.

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