Теракт у Парижі: з’явилися деталі про терориста

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. У світі

Теракт у Парижі: з’явилися деталі про терориста

15:19, 3 грудня 2023
Стало відомо, що терорист Арманд Раджабпур-Міяндоаб, француз із родині емігрантів з Ірану, раніше носив прізвище Іман.
Теракт у Парижі: з’явилися деталі про терориста
Джерело фото: reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вчора ввечері поблизу Ейфелевої вежі в центрі Парижа невідомий чоловік напав на групу туристів, внаслідок чого, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. За повідомленням видання Le Figaro та підтвердженням міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманена, нападником виявився 26-річний Арман Раджабпур-Міяндоаб, народжений вже у Франції в родині емігрантів з Ірану.

За даними з поліції, чоловік мав проблеми з ментальним здоров’ям і відомості про його радикальні ісламістські погляди були відомі службам безпеки. Зокрема, він припинив медикаментозне лікування кілька місяців тому. Попередньо відомо, що у 2016 році чоловік вже був засуджений на п’ять років ув’язнення за планування теракту проти французьких військових, мріючи також про участь у бойових діях у Сирії.

Аналіз тероризму підтвердив, що він мав зв’язок із кількома ісламістськими фігурами, зокрема, із Абдуллою Анзоровим, який у 2020 році вбив вчителя Самюеля Паті, а також з іншими особами, вчинившими терористичні акти.

Перед самим нападом, Арман Раджабпур-Міяндоаб опублікував відео, у якому заявив про підтримку "Ісламської держави" і виражає бажання "помститися за мусульман". Ймовірно, це стало передвістям трагічної події поблизу Ейфелевої вежі.

У результаті нападу одна людина загинула, а двоє отримали поранення, проте, за інформацією з Міністерства охорони здоров’я, стан поранених стабільний, і їхнє життя не перебуває під загрозою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова