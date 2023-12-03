На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску для порожніх вантажівок

Пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» для порожніх вантажівок почне роботу 4 грудня.

Джерело фото: ukrinform

На кордоні між Україною та Польщею буде відкритий новий пункт пропуску для порожніх вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією від відомства, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» стане доступним для проїзду порожніх вантажівок.

Починаючи з 4 грудня 2023 року з 01:00, порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (за винятком порожніх неочищених цистерн) матимуть можливість перетинати кордон із України в Польщу через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».

Відкриття цього пункту є першим кроком серед низки заходів, спрямованих на розблокування кордону, скорочення черг та підвищення пропускної здатності на українсько-польському кордоні. Ця ініціатива має на меті полегшити та прискорити рух вантажівок, сприяючи ефективнішій логістиці та торгівлі між країнами.

Нагадаємо, на кордоні з Польщі в Україну стоять понад 2,5 тисяч вантажівок.

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