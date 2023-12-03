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  1. В Украине

На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска для пустых грузовиков

17:42, 3 декабря 2023
Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков начнет работу 4 декабря.
На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска для пустых грузовиков
Источник фото: ukrinform
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На границе между Украиной и Польшей будет открыт новый пункт пропуска для пустых грузовиков, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации от от ведомства, пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" станет доступным для проезда пустых грузовиков.

Начиная с 4 декабря 2023 года с 01:00, пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (за исключением пустых неочищенных цистерн) будут иметь возможность пересекать границу из Украины в Польшу через пункт пропуска "Угринов-Долгобичув".

Открытие этого пункта является первым шагом среди ряда мероприятий, направленных на разблокирование границы, сокращение очередей и повышение пропускной способности на украинско-польской границе. Эта инициатива имеет целью облегчить и ускорить движение грузовиков, способствуя более эффективной логистике и торговле между странами.

Напомним, на границе из Польши в Украину стоят более 2,5 тысяч грузовиков.

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