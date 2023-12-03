Как получить «пакет малыша» в 2023 году: объяснение для молодых родителей

Каждая семья с новорожденным может получить от государства «пакет малыша» (беби-бокс).

Пакет малыша или бэби-бокс — социальная помощь от государства для каждой семьи, у которой родился ребенок. Это вещи и средства, необходимые для ухода за младенцем в первые месяцы его жизни. Министерство социальной политики рассказало, кто и как может получить услугу, рассказали в Минсоцполитики.

В нем содержится комплект из более 90 предметов по уходу за новорожденными в первые месяцы их жизни: подгузники, пеленки, одеяла, средства гигиены, игрушки и прочее. Общая стоимость такого пакета – 6 778 гривен.

Кто может получить пакет

Получить беби-боксы могут граждане Украины, также иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Украине, лица, признанные в Украине беженцами, или лица, родившие ребенка и нуждающиеся в дополнительной защите.

Помощь от государства могут получить как биологические родители новорожденного ребенка, так и его усыновители, родственники, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Как получить «пакет малыша»

Беби-бокс может получить сразу в роддоме, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д. Форма собственности медицинского учреждения не важна.

Если в роддоме отсутствует «пакет малыша», то в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка следует подать заявление через электронный кабинет Минсоцполитики. Также это можно сделать, обратившись в органы социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.

Выплаты при рождении ребенка

Сумма пособия при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

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