OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для специальных чат-ботов: в чем причина

Компания-разработчик чата с искусственным интеллектом планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года.

Компания OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для кастомных чат-ботов. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании причиной называют перерыв, вызванный устранением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

Так, OpenAI разослала электронные письма пользователям, создававшим собственные чат-боты GPT, где заявила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как она планировала сначала.

«Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей мешали нам!» – сказано в электронном письме.

OpenAI 6 ноября на своей первой конференции разработчиков объявила, что пользователи могут начать создавать свои версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование. Вероятно, этот шаг может помочь стартапу победить конкуренцию на рынке, что становится все более переполненным.

В то время в компании объявили, что планируют представить магазин позже того же месяца, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей – и зарабатывать деньги на своих собственных – равно как они могли бы использовать программы в App Store.

Ранее стало известно, что перед увольнением Сэма Альтмана в OpenAI поступило письмо об опасном прорыве в области искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.