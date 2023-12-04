OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для специальных чат-ботов: в чем причина

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В мире

OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для специальных чат-ботов: в чем причина

07:21, 4 декабря 2023
Компания-разработчик чата с искусственным интеллектом планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года.
OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для специальных чат-ботов: в чем причина
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Компания OpenAI отложила запуск магазина приложений GPT для кастомных чат-ботов. Об этом сообщает Bloomberg.

В компании причиной называют перерыв, вызванный устранением и восстановлением в должности главного исполнительного директора Сэма Альтмана.

Так, OpenAI разослала электронные письма пользователям, создававшим собственные чат-боты GPT, где заявила, что планирует развернуть свой GPT Store в начале 2024 года, а не в конце 2023 года, как она планировала сначала.

«Хотя мы ожидали выпустить его в этом месяце, несколько неожиданных вещей мешали нам!» – сказано в электронном письме.

OpenAI 6 ноября на своей первой конференции разработчиков объявила, что пользователи могут начать создавать свои версии ChatGPT без необходимости изучать кодирование. Вероятно, этот шаг может помочь стартапу победить конкуренцию на рынке, что становится все более переполненным.

В то время в компании объявили, что планируют представить магазин позже того же месяца, где пользователи смогут находить индивидуальные чат-боты от других пользователей – и зарабатывать деньги на своих собственных – равно как они могли бы использовать программы в App Store.

Ранее стало известно, что перед увольнением Сэма Альтмана в OpenAI поступило письмо об опасном прорыве в области искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва