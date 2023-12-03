Япония ввела новую программу для беженцев из Украины: что нужно знать

Украинцы будут иметь право на надлежащую по закону финансовую поддержку.

Япония запустила новую программу поддержки иностранцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов, но по каким-то причинам не отвечающих критериям Японии на получение статуса беженца. Об этом сообщает NHK.

Теперь такие лица по своим правам будут приравнены к беженцам.

Программа заработала с 1 декабря, как сообщается, в первую очередь «для людей из Украины».

По желанию переселенцы, которые будут использовать новую программу, могут ходить на уроки японского языка, а также курсы адаптации жизни в Японии. Иностранцы также будут иметь право на надлежащую по закону финансовую поддержку.

Как заявили в Агентстве иммиграционных служб, правительство Японии сделает все возможное, чтобы бесперебойно реализовывать программу и обеспечить соответствующую помощь тем, кто подпадает под критерии людей, покинувших свои дома из-за войны.

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