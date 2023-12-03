Япония ввела новую программу для беженцев из Украины: что нужно знать

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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. В мире

Япония ввела новую программу для беженцев из Украины: что нужно знать

14:50, 3 декабря 2023
Украинцы будут иметь право на надлежащую по закону финансовую поддержку.
Япония ввела новую программу для беженцев из Украины: что нужно знать
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Япония запустила новую программу поддержки иностранцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов, но по каким-то причинам не отвечающих критериям Японии на получение статуса беженца. Об этом сообщает NHK.

Теперь такие лица по своим правам будут приравнены к беженцам.

Программа заработала с 1 декабря, как сообщается, в первую очередь «для людей из Украины».

По желанию переселенцы, которые будут использовать новую программу, могут ходить на уроки японского языка, а также курсы адаптации жизни в Японии. Иностранцы также будут иметь право на надлежащую по закону финансовую поддержку.

Как заявили в Агентстве иммиграционных служб, правительство Японии сделает все возможное, чтобы бесперебойно реализовывать программу и обеспечить соответствующую помощь тем, кто подпадает под критерии людей, покинувших свои дома из-за войны.

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