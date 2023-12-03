Японія запровадила нову програму для біженців з України: що слід знати

Українці матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.

Японія запустила нову програму підтримки іноземців, які були змушені залишити свої будинки через збройні конфлікти, але які з якихось причин не відповідають критеріям Японії на отримання статусу біженця. Про це повідомляє NHK.

Тепер такі особи за своїми правами будуть прирівняними до біженців.

Програма запрацювала з 1 грудня, як повідомляється, насамперед «для людей з України».

За бажанням переселенці, які скористаються новою програмою, можуть ходити на уроки японської мови, а також курси адаптації життя в Японії. Іноземці також матимуть право на належну за законом фінансову підтримку.

Як заявили в Агентстві імміграційних служб, уряд Японії зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити відповідну допомогу тим, хто підпадає під критерії людей, які залишили свої будинки через війну.

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