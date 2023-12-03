Небезпечні бурульки: як вберегти життя, поради

Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель масово утворюються крижані бурульки, що несуть небезпеку життю людей.

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У зв'язку зі стрімкими змінами температур, на дахах будинків, виступаючих частини будівель та на великих деревах, активно утворюються небезпечні крижані бурульки. Це призводить до ризику падіння об'ємних снігових та льодяних нагромаджень. Про це попереджають в поліції Києва.

Для уникнення травматичних ситуацій через падіння бурульок, фахівці рекомендують дотримуватися декількох основних правил безпеки:

Проходячи поруч з будинками чи об'єктами з виступаючими крижаними утвореннями, слід переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льоду. Тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших конструкцій, обираючи найбезпечніший маршрут.

У разі почуття підозрілого звуку над головою не рекомендується зупинятися, піднімати голову або відразу бігти від будівлі. Краще прилягти до стіни, щоб вона слугувала вашим прикриттям.

Пильніше стежте за безпекою дітей і уникайте гулянь з ними в областях, де можуть випасти бурульки чи сніг.

Уникайте залишати автомобіль у місцях, де може статися падіння снігу чи льодяних нагромаджень.

Не перетинайте встановлені бар'єри та будьте особливо уважними, якщо такі обмеження відсутні. Виявляючи будь-які небезпечні утворення з криги та снігу на дахах будівель, негайно повідомляйте відповідальних осіб.

В разі виявлення небезпечних крижаних утворень на даху будинку, варто звернутися до управляючої компанії будівлі для вжиття необхідних заходів безпеки.

Дотримання цих вказівок та профілактичних заходів допоможе уникнути трагічних наслідків від падіння бурульок та льодяних утворень.

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