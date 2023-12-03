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  1. В Украине

Что стоит знать, чтобы уберечься при падении сосулек: подробности

14:36, 3 декабря 2023
Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий массово образуются ледяные сосульки, несущие опасность жизни людей.
Что стоит знать, чтобы уберечься при падении сосулек: подробности
Источник фото: volyn24
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В связи со стремительными изменениями температур, на крышах домов, выступающих части зданий и на больших деревьях, активно образуются опасные ледяные сосульки. Это приводит к риску падения объемных снежных и ледяных нагромождений. Об этом предупреждают в полиции Киева.

Во избежание травматических ситуаций из-за падения сосулек, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких основных правил безопасности:

- Проходя рядом с домами или объектами с выступающими ледяными образованиями, следует убедиться в отсутствии угрозы падения снега и льда. Держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов и других конструкций, выбирая самый безопасный маршрут.

- В случае чувства подозрительного звука над головой не рекомендуется останавливаться, поднимать голову или сразу бежать от здания. Лучше прилечь к стене, чтобы она служила вашим прикрытием.

- Пристальнее следите за безопасностью детей и избегайте гуляний с ними в областях, где могут выпасть сосульки или снег.

- Избегайте оставлять автомобиль в местах, где может произойти падение снега или ледяных нагромождений.

- Не пересекайте установленные барьеры и будьте особенно внимательными, если такие ограничения отсутствуют. Обнаруживая любые опасные образования из льда и снега на крышах зданий, немедленно сообщайте ответственным лицам.

- В случае обнаружения опасных ледяных образований на крыше дома, следует обратиться в управляющую компанию здания для принятия необходимых мер безопасности.

Соблюдение этих указаний и профилактических мер поможет избежать трагических последствий от падения сосулек и ледяных образований.

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