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  1. В Украине

Microsoft продлил бесплатные облачные услуги для украинских госучреждений

14:18, 3 декабря 2023
Государственные учреждения Украины смогут бесплатно пользоваться облачными услуги от Microsoft еще один год.
Microsoft продлил бесплатные облачные услуги для украинских госучреждений
Источник фото: pureinfotech.com
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о продлении бесплатного пользования облачными услугами от Microsoft для государственных учреждений страны до 31 декабря 2024 года. Это решение является частью программы Relief Program, в рамках которой компания будет предоставлять бесплатный доступ к Microsoft Cloud для школ, университетов, больниц, центральных и региональных органов власти, а также определенных государственных предприятий в секторах транспорта и обороны.

Более того, украинские коммерческие организации получат возможность пользоваться услугами Microsoft на льготных условиях до конца марта следующего года.

Эта инициатива стала частью поддержки, которую Microsoft оказывает Украине с начала полномасштабной войны. В течение этого времени компания оказала помощь на сумму более 540 миллионов долларов. Кроме этого, Microsoft активно способствует Украине в обеспечении кибербезопасности и поддерживает организации, которые помогают стране документировать военные преступления против гражданского населения.

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