Microsoft продовжив безоплатні хмарні послуги для українських держустанов

Державні установи України зможуть безоплатно користуватися хмарними послуги від Microsoft ще один рік.

Джерело фото: pureinfotech.com

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про продовження безкоштовного користування хмарними послугами від Microsoft для державних установ країни до 31 грудня 2024 року. Це рішення є частиною програми Relief Program, в рамках якої компанія надаватиме безкоштовний доступ до Microsoft Cloud для шкіл, університетів, лікарень, центральних і регіональних органів влади, а також певних державних підприємств у секторах транспорту та оборони.

Більш того, українські комерційні організації отримають можливість користуватися послугами Microsoft за пільговими умовами до кінця березня наступного року.

Ця ініціатива стала частиною підтримки, яку Microsoft надає Україні від початку повномасштабної війни. Протягом цього часу компанія надала допомогу на суму понад 540 мільйонів доларів. Крім цього, Microsoft активно сприяє Україні у забезпеченні кібербезпеки та підтримує організації, що допомагають країні документувати воєнні злочини проти цивільного населення.

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