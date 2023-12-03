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Чиновникам, які працюють з міжнародними донорами, будуть доплачувати до половини зарплати за таку співпрацю

Пропонується доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - депутати від «Слуги народу» внесли законопроект.

Правила визначення юрисдикції регламентуються виключно базовими процесуальними кодексами – ГПК, ЦПК і КАСУ, а не Кодексом з процедур банкрутства чи Податковим кодексом, — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду визначила юрисдикцію спорів, стороною в яких є платник податків щодо якого порушено справу про банкрутство.

Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.

«Покарання вимагає не тільки знання законів, але й розуму, і совісті», - суддя визначив санкцію за перевезення громадянкою 40 тисяч євро через митницю на підставі підроблених документів

Громадянка була ФОП в Україні і мала відповідний дохід, однак, за її словами, довірилася юристам, які оформили за неї сфальсифіковані документи, - суддя визначив, чи слід стягувати з неї всі 40 тисяч євро, як того вимагала митниця.

Вища рада правосуддя виснувала, що ГРД варто прибрати з числа суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді

«Висловлювання як членів ВККС, так і членів Громадської ради доброчесності можуть вплинути на публічний імідж системи правосуддя, оскільки суспільство загалом може сприймати їх не як суб’єктивні, а як об’єктивні оцінки», - Вища рада правосуддя підтримала обмеження оціночних суджень від членів Громадської ради доброчесності щодо суддів.

  1. В Україні

Укрзалізниця повертає легендарний «лижний експрес»: коли перша подорож

13:52, 3 грудня 2023
УЗ повертає «лижний експрес» Київ – Славсько, квитки вже можна придбати у касах.
Укрзалізниця повертає легендарний «лижний експрес»: коли перша подорож
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«Укрзалізниця» відновила рух швидкісного поїзда Інтерсіті+ №743, який здійснюватиме рейс між Києвом та Славським. Згідно з повідомленням пресслужби «Укрзалізниці», квитки на цей маршрут вже доступні для придбання, відкриваючи можливість планування поїздок перед Різдвом.

«Легендарний «Лижний експрес» повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу!», – йдеться у повідомленні.

Згідно з наданими даними, рейси поїзда стартують з Києва з 21 грудня, відправляючись о 6:11 ранку та прибуваючи до станції Славсько о 14:00. У зворотному напрямку поїзд з Славського відправлятиметься о 14:30 та прибуде до Києва о 22:26 в той самий день.

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