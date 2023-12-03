Укрзалізниця повертає легендарний «лижний експрес»: коли перша подорож

УЗ повертає «лижний експрес» Київ – Славсько, квитки вже можна придбати у касах.

«Укрзалізниця» відновила рух швидкісного поїзда Інтерсіті+ №743, який здійснюватиме рейс між Києвом та Славським. Згідно з повідомленням пресслужби «Укрзалізниці», квитки на цей маршрут вже доступні для придбання, відкриваючи можливість планування поїздок перед Різдвом.

«Легендарний «Лижний експрес» повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу!», – йдеться у повідомленні.

Згідно з наданими даними, рейси поїзда стартують з Києва з 21 грудня, відправляючись о 6:11 ранку та прибуваючи до станції Славсько о 14:00. У зворотному напрямку поїзд з Славського відправлятиметься о 14:30 та прибуде до Києва о 22:26 в той самий день.

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