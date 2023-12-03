«Сам собі режисер» та «депутатські самоволки», – Стефанчук прокоментував спроби нардепів виїхати за кордон

Стефанчук дав відповідь на скарги депутатів та роз’яснив, хто і навіщо їздить за кордон.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на виїзд депутатів за кордон та пояснив певні правила для всіх народних обранців.

«Щойно повернувся з важливого візиту до Європейського Парламенту, де став свідком того, як національний ефір наповнився істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку. Тому вважаю, що потрібно розібратись у цьому. Спокійно. Глибоко. Із конкретними цифрами», – написав Стефанчук у Facebook.

Він підкреслив, що згідно з Конституцією України, Верховна Рада є єдиним законодавчим органом країни, а особою, що представляє Парламент у світі, є Голова Верховної Ради України. Стефанчук пояснив, що депутат може брати участь у міжпарламентській дипломатії та отримувати відрядження за межі країни, але це відбувається лише з його погодження.

Він підкреслив, що особливо важливим це стало з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Він навів статистику щодо відряджень депутатів з різних фракцій. Зокрема, за останніми статистичними даними, із моменту повномасштабного вторгнення фракція «Слуга народу», яка складає 235 народних депутатів (52,22% від складу Парламенту), отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, що становить 4,23 відрядження на одного народного депутата.

«Зі свого боку, фракція «Європейська солідарність», яка постійно скаржиться на начебто «політичні переслідування» та складає 27 народних депутатів (6% від складу Парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата. Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску», - підкреслив Стефанчук.

За словами Стефанчука, після російського вторгнення в Україну, участь у міжнародних заходах стала особливо важливою. Він вказав на приклади деяких депутатів, які у більшості випадків перебували за кордоном, що може викликати питання щодо обґрунтування та тривалості їхніх відряджень.

«Так, із моменту повномасштабного вторгнення представники «Європейської солідарності» також є одними з лідерів за відрядженнями. За останніми даними, Іванна Климпуш-Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні (себто більше, аніж кожен четвертий день). У «внутрішньому рейтингу» за кількістю відряджень вона посідає почесне третє місце серед усіх народних депутатів. Майже такі ж блискучі показники і у її колег за фракцією, зокрема: Ірини Геращенко (19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце); Артура Герасимова (18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце); Марії Іонової (18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце); Олексія Гончаренка (17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце) і т.д», - навів дані Стефанчук.

Він додав, що, як Голова Верховної Ради України теж бере участь у міжнародній діяльності та перебуває на 30 місці у цьому рейтингу.

Стефанчук також висловив обурення щодо так званих «депутатських самоволок».

«Це коли народний депутат їде у відрядження за межі України, а після нього у визначений відрядженням строк, не повертається в Україну… або ж їде самостійно в іншу країну… або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій країні… Усі ми мали можливість спостерігати за такими прикладами у соціальних мережах, зокрема, і багатьох народних депутатів, які сьогодні скаржаться на узурпацію. Результатом таких зловживань стали скандальні «самоволки» на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію…», - нагадав Стефанчук.

Крім того, він відзначив новий жанр — «сам собі режисер».

«Так, народний депутат, якого направляють на конкретний захід, наприклад, до США, потім заявляє, що у нього наплановано ряд власних політичних активностей і ще й в декількох країнах світу, до яких його (її) не відряджали та на які його (її) ніхто від імені Українського Парламенту не уповноважував. Подекуди до цього додається ще одна цікава тенденція, коли на такі поїздки за межі України подає разом із ним (нею) одночасно заявку ще 7-8 членів цієї ж фракції (майже третина від складу). Деякі колеги у Парламенті вже називають це таким собі непоганим «передріздвяним партійним тімбілдінгом» у період воєнного стану», - підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради закликав до більшої відповідальності та обґрунтування під час відряджень за кордон та уникнення недоречних ситуацій, які можуть поставити під сумнів діяльність депутатів у міжнародній арені.

«Тому, друзі, не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС себе, коханого (кохану). Не намагайтесь окремо вивезти у країни ЄС своїх дітей та рідних. Напружтесь і давайте зробимо все, щоби ми разом змогли ввести Україну до ЄС. І головне — не забувайте, що ви є народними депутатами України. І ваше основне завдання — працювати звитяжно в Україні. Разом з Україною. Заради України. Заради нашої спільної Перемоги», - підсумував Стенфанчук.

Нагадаємо, народного депутата Петра Порошенка не випустили з України у відрядження.

В СБУ повідомили, що Порошенко планував зустрітися з Орбаном, а рф хотіла використати це проти України.

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