«Сам себе режиссер» и «депутатские самоволки», – Стефанчук прокомментировал попытки нардепов выехать за границу

Стефанчук дал ответ на жалобы депутатов и разъяснил, кто и зачем ездит за границу.

Источник фото: nrcu.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на выезд депутатов за границу и объяснил определенные правила для всех народных избранников.

"Только что вернулся из важного визита в Европейский Парламент, где стал свидетелем того, как национальный эфир наполнился истерическим стоном отдельных народных депутатов о якобы своевольном ограничении их в командировках за пределы Украины и обвинением руководства Верховной Рады Украины чуть ли не в узурпации международного трека. Поэтому считаю, что нужно разобраться в этом. Спокойно. Глубоко. С конкретными цифрами", - написал Стефанчук в Facebook.

Он подчеркнул, что согласно Конституции Украины, Верховная Рада является единственным законодательным органом страны, а лицом, представляющим Парламент в мире, является Председатель Верховной Рады Украины. Стефанчук пояснил, что депутат может участвовать в межпарламентской дипломатии и получать командировки за пределы страны, но это происходит только с его согласия.

Он подчеркнул, что особенно важным это стало с момента полномасштабного вторжения россии в Украину.

Он привел статистику по командировкам депутатов из разных фракций. В частности, по последним статистическим данным, с момента полномасштабного вторжения фракция "Слуга народа", которая составляет 235 народных депутатов (52,22% от состава парламента), получила согласование 53,24% командировок от общего количества командировок, что составляет 4,23 командировки на одного народного депутата.

"Со своей стороны, фракция "Европейская солидарность", которая постоянно жалуется на якобы "политические преследования" и составляет 27 народных депутатов (6% от состава парламента) получила согласование 9,74% от общего количества командировок, что составляет 6,7 командировки на одного депутата. Указанные процентные цифры красноречиво свидетельствуют о манипулировании представителями этой фракции фактами относительно любого их притеснения", - подчеркнул Стефанчук.

По словам Стефанчука, после российского вторжения в Украину, участие в международных мероприятиях стало особенно важным. Он указал на примеры некоторых депутатов, которые в большинстве случаев находились за рубежом, что может вызвать вопросы относительно обоснования и продолжительности их командировок.

"Так, с момента полномасштабного вторжения представители "Европейской солидарности" также являются одними из лидеров по командировкам. По последним данным, Иванна Климпуш-Цинцадзе была направлена в 31 командировку за пределы Украины, в которых с 648 дней полномасштабной войны пробыла в заграничных командировках 172 дня (то есть больше, чем каждый четвертый день). Во "внутреннем рейтинге" по количеству командировок она занимает почетное третье место среди всех народных депутатов. Почти такие же блестящие показатели и у ее коллег по фракции, в частности: Ирины Геращенко (19 командировок продолжительностью в 101 день и 19 место); Артура Герасимова (18 командировок продолжительностью 128 дней и 20 место); Марии Ионовой (18 командировок продолжительностью в 93 дня и 21 место); Алексея Гончаренко (17 командировок продолжительностью 118 дней и 24 место) и т.д", - привел данные Стефанчук.

Он добавил, что, как Председатель Верховной Рады Украины тоже участвует в международной деятельности и находится на 30 месте в этом рейтинге.

Стефанчук также выразил возмущение относительно так называемых "депутатских самоволок".

"Это когда народный депутат едет в командировку за пределы Украины, а после нее в определенный командировкой срок, не возвращается в Украину... или же едет самостоятельно в другую страну... или же во время командировки в одну страну вместо этого оказывается в другой стране... Все мы имели возможность наблюдать за такими примерами в социальных сетях, в частности, и многих народных депутатов, которые сегодня жалуются на узурпацию. Результатом таких злоупотреблений стали скандальные "самоволки" на Мальдивах, обеды с собственной семьей в Лондоне, пребывание в Великобритании на политических тусовках, когда командировка была выписана в Эстонию...", - напомнил Стефанчук.

Кроме того, он отметил новый жанр - "сам себе режиссер".

"Так, народный депутат, которого направляют на конкретное мероприятие, например, в США, потом заявляет, что у него напланирован ряд собственных политических активностей и еще и в нескольких странах мира, в которые его (ее) не отправляли и на которые его (ее) никто от имени Украинского Парламента не уполномочивал. Кое-где к этому добавляется еще одна интересная тенденция, когда на такие поездки за пределы Украины подает вместе с ним (ней) одновременно заявку еще 7-8 членов этой же фракции (почти треть от состава). Некоторые коллеги в Парламенте уже называют это неким неплохим "предрождественским партийным тимбилдингом" в период военного положения", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель Верховной Рады призвал к большей ответственности и обоснованию во время командировок за границу и избежанию неуместных ситуаций, которые могут поставить под сомнение деятельность депутатов на международной арене.

"Поэтому, друзья, не пытайтесь отдельно вывезти в страны ЕС себя, любимого (любимую). Не пытайтесь отдельно вывезти в страны ЕС своих детей и родных. Напрягитесь и давайте сделаем все, чтобы мы вместе смогли ввести Украину в ЕС. И главное - не забывайте, что вы являетесь народными депутатами Украины. И ваша основная задача - работать победоносно в Украине. Вместе с Украиной. Ради Украины. Ради нашей общей Победы", - подытожил Стенфанчук.

Напомним, народного депутата Петра Порошенко не выпустили из Украины в командировку.

В СБУ сообщили, что Порошенко планировал встретиться с Орбаном, а рф хотела использовать это против Украины.

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