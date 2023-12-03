Укрзализныця возвращает легендарный «лыжный экспресс»: когда первое путешествие

УЗ возвращает «лыжный экспресс» Киев - Славское, билеты уже можно приобрести в кассах.

"Укрзализныця" возобновила движение скоростного поезда Интерсити+ №743, который будет осуществлять рейс между Киевом и Славским. Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", билеты на этот маршрут уже доступны для приобретения, открывая возможность планирования поездок перед Рождеством.

"Легендарный "Лыжный экспресс" возвращается! Самое время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ №743 сообщением Киев - Славское с сегодняшнего дня уже в продаже!", - говорится в сообщении.

Согласно предоставленным данным, рейсы поезда стартуют из Киева с 21 декабря, отправляясь в 6:11 утра и прибывая на станцию Славское в 14:00. В обратном направлении поезд из Славского будет отправляться в 14:30 и прибудет в Киев в 22:26 в тот же день.

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