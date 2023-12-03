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  1. Суспільство

Як отримати «пакунок малюка» у 2023 році: пояснення для молодих батьків

15:40, 3 грудня 2023
Кожна сім’я із новонародженим може отримати від держави «пакунок малюка» (бебі-бокс).
Як отримати «пакунок малюка» у 2023 році: пояснення для молодих батьків
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Пакунок малюка або бебі-бокс — соціальна допомога від держави для кожної родини, у якої народилася дитина. Це речі та засоби, що необхідні для догляду за немовлям у перші місяці його життя. Міністерство соціальної політики розповіло, хто та як може отримати послугу, розповіли в Мінсоцполітики.

У ньому міститься комплект з понад 90 предметів для догляду за новонародженими у перші місяці їх життя: підгузники, пелюшки, ковдри, засоби гігієни, іграшки та інше. Загальна вартість такого пакунка - 6 778 гривень.

Хто може отримати пакунок

Отримати бебі-бокси можуть громадяни України, також іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, особи, яких визнано в Україні біженцями, або особи, які народили дитину та потребують додаткового захисту.

Допомогу від держави можуть отримати як біологічні батьки новонародженої дитини, так і її усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Як отримати «пакунок малюка»

Бебі-бокс може отримати відразу у пологовому будинку, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо. Форма власності медичного закладу неважлива.

Якщо у пологовому будинку відсутні «пакунок малюка», то протягом 30 календарних днів із дня народження дитини слід подати заяву через електронний кабінет Мінсоцполітики. Також це можна зробити, звернувшись до органів соціального захисту населення чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

Виплати при народженні дитини

Сума допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.

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