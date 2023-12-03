Ісламський тероризм у Філіппінах: під час католицької меси у гімназії стався вибух

В результаті вибуху в університетській гімназії четверо людей загинули, пів сотні – поранені.

Джерело фото: The Guardian

Під час католицької меси в університетській гімназії в місті Мараві на півдні Філіппін стався вибух, що призвів до трагічних наслідків. За інформацією The Guardian, загинуло четверо людей, а щонайменше пів сотні осіб отримали поранення.

Після цього інциденту військові Філіппін були поставлені у стан підвищеної готовності. Влада країни кваліфікувала цей напад як ісламістський тероризм.

Президент Фердинанд Маркос-молодший засудив ці події, назвавши їх безглуздими та найогиднішими.

«Я рішуче засуджую безглузді та найогидніші акти, вчинені іноземними терористами... Екстремісти, які застосовують насильство проти невинних, завжди вважатимуться ворогами нашого суспільства», – сказав він.

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