Ісламський тероризм у Філіппінах: під час католицької меси у гімназії стався вибух

Під час католицької меси в університетській гімназії в місті Мараві на півдні Філіппін стався вибух, що призвів до трагічних наслідків. За інформацією The Guardian, загинуло четверо людей, а щонайменше пів сотні осіб отримали поранення.
Після цього інциденту військові Філіппін були поставлені у стан підвищеної готовності. Влада країни кваліфікувала цей напад як ісламістський тероризм.
Президент Фердинанд Маркос-молодший засудив ці події, назвавши їх безглуздими та найогиднішими.
«Я рішуче засуджую безглузді та найогидніші акти, вчинені іноземними терористами... Екстремісти, які застосовують насильство проти невинних, завжди вважатимуться ворогами нашого суспільства», – сказав він.
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