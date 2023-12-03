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  1. В Украине

ДТП с участием рейсового автобуса с детской баскетбольной командой: полиция начала расследование

22:30, 3 декабря 2023
Полиция проводит проверку по факту ДТП возле поселка Коротич с участием рейсового автобуса.
ДТП с участием рейсового автобуса с детской баскетбольной командой: полиция начала расследование
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Полиция начала расследование по ДТП, которое произошло возле поселка Коротич Харьковской области с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса марки "Mercedes-Benz" потерял управление транспортным средством и столкнулся с бетонными блоками. Рулевой утверждает, что его ослепили фары встречного автомобиля, - сообщили в полиции.

Инцидент произошел на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" неподалеку от поселка Коротич. В момент аварии в автобусе находилась детская баскетбольная команда, которую составляли 49 детей под руководством тренера и родителей. Группа возвращалась из Полтавы в Харьков.

В результате столкновения травмы получила мать одного из участников команды. Дополнительно медицинскую помощь на месте получили парень и девушка. Отмечено, что состояние здоровья всех детей является удовлетворительным, и их не нужно было госпитализировать.

Событие зарегистрировано в Едином учете, а правоохранительные органы уже занялись установлением всех обстоятельств ДТП.

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