Без ярмарок и с комендантским часом: как в Киеве пройдут зимние праздники

На время рождественско-новогодних праздников комендантский час в Киеве не будут менять, он традиционно продлится с 00:00 до 05:00.

Жителям Киева напомнили, как пройдут зимние праздники столицы. Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Так, на время рождественско-новогодних праздников комендантский час в Киеве не будут менять, он традиционно продлится с 00:00 до 05:00.

В Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарки, ни празднований.

В то же время, праздничную елку, которую в этом году откроют 6 декабря, ко Дню святого Николая, уже сегодня начинают монтировать на Софиевской площади.

«Открытие будет на 6 декабря – День святого Николая. Елка будет установлена исключительно на средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию», - напомнил Попко.

При этом он призвал киевлян и гостей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в праздничные дни и в случае объявления опасности направляться в Укрытие.

Также Попко напомнил, что в Украине действует запрет на использование пиротехнических средств.

«Я очень надеюсь, что в эти дни не разразится ни одна петарда или фейерверк. Во-первых, это запрещено законом, во-вторых звуковые и световые сигналы могут восприниматься как звуки взрывов», - отметил глава КМВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.