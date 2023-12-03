До 10 градусов мороза ожидается в Украине: прогноз синоптиков

Новая неделя в Украине начнется с еще больших морозов.

Прогноз погоды на 4 декабря для Киевской области от Украинского гидрометцентра предусматривает еще большие морозы. Ожидается, что температура ночью может упасть до -10°C, днем также будет оставаться довольно холодной.

Первый рабочий день недели будет облачным, но с незначительными осадками. Местами можно ожидать выступления солнца, однако водителям рекомендуется быть особенно осторожными, поскольку дороги снова могут быть покрыты гололедом. Направление ветра по данным прогноза будет западным со скоростью 7-12 м/с.

Прогнозируемые температурные показатели по области ночью составят от 5 до 10°C мороза, днем - от 1 до 6°C мороза. В столице Киеве ожидается ночью от 5 до 7°C мороза, а днем - примерно от 1 до 3°C мороза, сообщают в Укргидрометцентре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.