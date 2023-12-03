Комендантский час, установка елки и мероприятия - в КГГА подытожили, как будут проводить новогодние празднования

Комендантский час в столице останется без изменений, а мероприятия и использование пиротехники стоит узнать отдельно.

Источник фото: West Travel

В КГГА сообщили о планах относительно зимних праздников, установление новогодней елки, график комендантского часа и ограничения на празднование Рождества и Нового Года.

Комендантский час во время зимних праздников останется неизменным - с 00:00 до 05:00.

Относительно новогодней елки, запланировано начать монтажные работы сегодня на Софиевской площади. Открытие планируется на 6 декабря, в День святого Николая. Эта елка будет установлена исключительно за средства меценатов, не привлекая бюджетные средства на ее обустройство и электроэнергию.

В контексте празднования Рождества и Нового Года в городе Киеве, Совет Обороны принял решение об отказе от любых массовых мероприятий, в том числе ярмарок и празднований. Это решение имеет целью обеспечить безопасность и предотвратить распространение заболеваний в контексте современных условий.

Детали о возможности проведения отдельных праздничных мероприятий и использования пиротехники стоит узнать дополнительно.

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