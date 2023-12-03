Росіяни обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку: є загибла та постраждалі, фото

Під ворожий вогонь також потрапили дві лікарні міста.

Фото: Андрій Єрмак

У неділю, 3 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон. Снаряд влучив у багатоповерховий будинок. Одна людина загинула. Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він зазначив, що війська рф вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що росія - держава-терорист», — додав Єрмак.

Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.

«Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає», - написав він.

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