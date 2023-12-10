Медведи и рыси: пограничники предупредили об опасности в Карпатах, фото

Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уже за первую неделю зимы военнослужащие горных подразделений несколько раз применяли оружие, чтобы предупредительными выстрелами вверх отпугнуть диких медведей.

Также нередко охранникам границы встречаются и дикие кошки. Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.

«В очередной раз предостерегаем любителей экстремальных путешествий и нарушителей границы, кроме паводка, снега, мороза сегодня в пограничных лесах можно также встретить диких животных, которые могут нести угрозу жизни и здоровью человека», - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.