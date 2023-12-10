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Верховный Суд по делу Руслана Сольвара заключил, что является злоупотреблением властью со стороны народного депутата

Верховный Суд отменил приговор АП ВАКС в отношении экс-депутата Руслана Сольвара, учитывая механизм использования жилищной гарантии, при котором народный депутат непосредственно средств за проживание в гостиничном номере не получал, поскольку они сразу перечислялись на счет гостиницы.

Водитель международных перевозок не мог трудоустроиться в Украине и платить алименты на содержание детей, — ВС оставил в силе приговор суда

Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

  1. В Украине

Медведи и рыси: пограничники предупредили об опасности в Карпатах, фото

07:42, 10 декабря 2023
Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.
Медведи и рыси: пограничники предупредили об опасности в Карпатах, фото
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что уже за первую неделю зимы военнослужащие горных подразделений несколько раз применяли оружие, чтобы предупредительными выстрелами вверх отпугнуть диких медведей.

Также нередко охранникам границы встречаются и дикие кошки. Фотоловушки пограничников поймали карпатскую любительницу селфи – рысь.

«В очередной раз предостерегаем любителей экстремальных путешествий и нарушителей границы, кроме паводка, снега, мороза сегодня в пограничных лесах можно также встретить диких животных, которые могут нести угрозу жизни и здоровью человека», - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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