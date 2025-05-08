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В Китае мужчина заявил о свадьбе с двумя женщинами — фото с невестами вызвало скандал, даже вмешалась полиция

21:15, 8 мая 2025
Мужчине может грозить наказание за создание искусственного «хайпа».
В Китае мужчина заявил о свадьбе с двумя женщинами — фото с невестами вызвало скандал, даже вмешалась полиция
Фото: Douyin
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В китайском городе Бицзе мужчина стал героем громкого скандала после того, как опубликовал приглашение на «свадьбу» с двумя женщинами. Об этом сообщает South China Morning Post.

На фотографии, которая быстро разошлась по соцсетям, он позирует в классическом черном костюме между двумя невестами в белых платьях.

Свадебная церемония должна была состояться 19 апреля в престижном банкетном зале Century Jiayuan, однако ее отменили после вмешательства полиции.

По словам человека, знакомого с ситуацией, одна из женщин — бывшая жена мужчины, а вторая — его нынешняя девушка. Утверждается, что все трое получили согласие от своих семей на проведение такой «церемонии».

Однако полиция подтвердила: одна из участниц действительно является его бывшей женой, а все мероприятие оказалось розыгрышем. Свадьбу отменили после разъяснительной беседы с правоохранителями.

Сам мужчина позже пояснил, что на самом деле планирует обычную свадьбу — только со своей девушкой.

В Китае многоженство запрещено законом. Пока не сообщается, понесут ли участники розыгрыша юридическую ответственность.

Тем временем адвокат Ван Дани подчеркнула: если мероприятие было организовано с целью «хайпа» и вызвало общественный резонанс, участникам может грозить штраф или даже задержание — за нарушение общественного порядка и моральных норм.

Администрация банкетного зала также отреагировала на инцидент, отменив бронирование. Они отметили, что не знали о формате «свадьбы» и не поддерживают подобные события, нарушающие моральные та правовые нормы.

«Во время бронирования мы не знали, что речь идет о свадьбе троих. Когда история получила широкий резонанс, мы поняли, что ситуация нетипична и противоречит закону. Руководство приняло решение отменить бронь», — говорится в официальном заявлении.

Это не первый подобный случай в Китае. В 2022 году житель провинции Цзянсу опубликовал фейковые свадебные фото с женой и ее подругой, также намекая на брак с обеими. За нарушение общественного порядка его наказала полиция, а сам мужчина позже признал, что хотел привлечь внимание в интернете.

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Китай

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