Зеленский подписал закон об открытости заседаний парламентских комитетов и местных советов

Закон предусматривает прямую трансляцию заседаний и доступ к протоколам.

Фото: getty images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4212-IX (законопроект №11321), который обеспечивает открытость работы парламентских комитетов и местных советов.

Документ предусматривает гласность заседаний комитетов Верховной Рады, предусматривает прямую трансляцию и видеозапись открытых заседаний. Граждане получат доступ к протоколам и стенограммам, что позволит следить за работой законодателей в режиме реального времени.

Закон также расширяет прозрачность деятельности местных советов, обеспечивая гражданам доступ к информации об их работе и принятых решениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.